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Здоров'я та медицина

Коронавірус не здає позиції: в Україні знову зафіксували кілька тисяч хворих, 133 людини померли

10:28 25 вересня 2021
в лікарні

За минулу добу, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За інформацією МОЗ, до лікарень потрапили 2035 чоловік, 133 людини померли від інфекції.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

За останню добу вакциновано проти COVID-19 трохи більше 159 тисяч людей. Всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 624 028 осіб, з них повністю імунізовані — 5 418 078.

Нагадаємо, українцям розповіли, як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія».

А в МОЗ пояснили, як продовжити вже існуючий COVID-сертифікат.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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