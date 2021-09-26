Коронавірус в Україні: 2 325 людей шпиталізовано за добу

В Україні триває епідемія COVID-19. За добу 25 вересня зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків гострої коронавірусної хвороби. Серед нових хворих майже 10 відсотків становлять діти, повідомляє МОЗ України в Telegram.

Так, за минулу добу захворіло 448 дітей та 57 медпрацівників. Також за минулу добу було ушпиталено 2 325 осіб. Померли 69 осіб. 983 особи одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Тим часом, 64 221 людину було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані — 25 443 людини.

Зазначимо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу — 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

Як писали «ФАКТИ», раніше лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко повідомила, що вже зараз є ознаки того, що в жовтні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. За її словами, лікарні будуть переповнені і хворі люди не зможуть отримувати кваліфіковану допомогу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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