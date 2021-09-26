Сильна магнітна буря «накриє» Україну 27 вересня

Україну 27 вересня накриє потужна магнітна буря рівня G1, спричинена нещодавнім вибухом на Сонці. Її вплив відчують не тільки метеочутливі люди, а й здорові. Також можливі перебої в роботі різної техніки, повідомляє ФІАН.

Так, в період геомагнітного шторму можуть виникнути головний біль, безсоння або, навпаки, сонливість, підвищена дратівливість, тахікардія, підвищення артеріального тиску. У групі ризику люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями.

Наступні магнітні бурі можливі вже на початку жовтня. Обережними варто бути 4, 5 і 10 жовтня. Найбільш довготривалою в жовтні стане магнітна буря з 15 по 20 жовтня. Переважно її вплив відчуватися буде в ранкові години. А її пік припаде на 19 жовтня. Завершити все повинна магнітна буря 29−30 жовтня 2021 року.

В цілому до кінця 2021 року очікується лише кілька сильних магнітних бур. Є ймовірність, що після першого, зареєстрованого в новому циклі, сонячного спалаху вищого балу X, вони можуть посилитися і почастішати. Це пов'язано з тим, що Сонце увійшло в 25-й цикл, через що його активність почала зростати. Спалах на Сонці класу Х1 було зафіксовано 3 липня — він став найпотужнішим за останні чотири роки. Спалах тривав близько 16 хвилин і став повною несподіванкою для вчених, що не прогнозували наразі пробудження Сонця зі спокійного стану. Є всі передумови до того, що найближчим часом нас чекають нові потужні викиди.

Як писали «ФАКТИ», в період магнітних бур лікарі рекомендують: пити достатню кількість рідини; стежити за режимом дня, прагнути до достатньої тривалості нічного сну; більше гуляти на свіжому повітрі; стежити за показниками артеріального тиску і серцевого ритму, а також уникати занять, які можуть підвищити тиск; не сідати за кермо і, якщо є така можливість, провести час в спокійній обстановці; утриматися від вживання кави, алкоголю та інших міцних напоїв; пити трав'яні чаї; відмовитися від смаженої, солоної та жирної їжі.

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