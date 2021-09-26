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Здоров'я та медицина

П'ять тисяч гривень за щеплення: лікар Комаровський придумав, як вакцинувати найбільш вразливу категорію українців

21:42 26 вересня 2021
Євген Комаровський

Доктор Євген Комаровський, який закликав до обов'язкової вакцинації від коронавіруса людей з пороком серця і цукровим діабетом, цього разу звернувся до людей у віці.

Він також зазначив, що для людини молодше 50 років коронавірусна інфекція є надзвичайно ризикованою, коли ця людина має ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу і патологію нервової системи.

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А ось людей 65−70 + треба щепити перш за все тому, що це саме ті, «хто будуть вмирати і вмирають».

А для стимулювання вакцинації бабусь і дідусів медик пропонує «роздати» їм по п'ять тисяч гривень.

«Ви можете скільки завгодно змушувати, але повинні негайно повідомити, що кожна бабуся 65+, кожен дідусь, хто отримає дозу вакцини — отримає 5 тис.грн. Все! Ви закриєте цю тему. Вони побіжать вакцинуватися … Якщо вже змушувати, то змушувати мотивуючи і зацікавивши. Бабусі за 5 тис. грн п'ять разів щепитимуться», — вважає лікар.

Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко спрогнозувала зростання захворюваності в Україні вже в жовтні. За її словами, це обов'язково станеться, якщо кількість вакцинованих не збільшуватиметься, не буде додаткових обмежувальних заходів, а люди як і раніше не будуть носити маски.

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