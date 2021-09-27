Щеплення від коронавірусу: вчителям та чиновникам загрожують проблеми із-за відмови

В Україні чиновники та вчителі можуть втратити роботу, якщо відмовляться вакцинуватися проти коронавірусу. В МОЗ вже підготували відповідний документ з цього приводу. Проєкт наказу міністерства оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

В пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширенню ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Якщо ці працівники відмовляються або ухиляються від обов'язкових щеплень, то вони усуваються від виконання роботи.

В МОЗ нагадують, що Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини.

В документі наголошується, що на період дії карантину, встановленого Кабміном, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

- працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.

- працівники місцевих державних адміністрацій.

- працівники установ професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна знаходиться у «жовтій» карантинній зоні, в якій дозволено працювати школам, де вакциновано хоча б однієї дозою 80% співробітників. При невиконанні цієї умови навчальний заклад не буде працювати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter