Тим, хто намагається схуднути, шкідливо дивитися фільми на зимову тематику — висновок учених

Ісландські вчені дійшли висновку, що дивитися фільми на зимову тематику (такі, як анімаційна стрічка «Крижане серце») шкідливо для тих, хто намагається схуднути. Їх перегляд може викликати тягу до нездорової їжі.

Як повідомляє видання Daily Mail, дослідження, яке провели фахівці Університету Рейк'явіка, показало — ті, хто дивився відеоролик, де було зображено засніжений ліс, більше віддавали перевагу калорійній їжі, ніж ті, хто дивився відео з літнім зеленим лісом.

Експерти вважають, що це пов'язано з інстинктом, що виробився в ході еволюції у людей, щоб не голодувати взимку.

Багато тварин напередодні зими їдять більше, ніж їм потрібно, щоб накопичити жир. Тоді вони зможуть вижити при меншій кількості приймань їжі в холодну пору року.

Вчені заявили, що компанія Coca-Cola могла ненавмисно отримати вигоду з біологічної реакції споживачів на свою знамениту різдвяну рекламу. І закликали створювати рекламу, в якій не буде «зимових сигналів».

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