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Здоров'я та медицина

Понад 6,5 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні: 143 людини померли

9:16 28 вересня 2021
коронавірус

В Україні, де медики прогнозують суттєвий спалах ковіду у жовтні, за добу, що минула, COVID-19 підтвердили у 6552 українців.

Як повідомляють у МОЗ, станом на вівторок, 28 вересня, у лікарні потрапили 1288 хворих, виписалися 2927 осіб. Для 143 українців хвороба стала смертельною. Серед тих, хто захворів, — 574 дитини та 165 медпрацівників.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та у Києві (461)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на недавньому засіданні Кабміну ухвалили рішення щодо обов'язкової вакцинації декількох категорій українців. Так, щеплення зобов'язали зробити працівників навчальних закладів, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

А головний санітарний лікар України Ігор Кузин не виключав, що МОЗ ініціює норму про вакцинацію певного відсотка працівників, зайнятих у сфері обслуговування.

З 23 вересня в Україні почали діяти обмеження, передбачені для «жовтої» зони карантину. У той же день Дніпропетровщина «стрибнула» у «помаранчеву» карантинну зону через перевищення низки коронавірусних показників.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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