«Чорнобильську» лікарню та пологовий будинок вивели з резерву: в Харкові зростає захворюваність на коронавірус
В Україні майже щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Так за минулу добу COVID-19 підтвердили у 6552 українців.
В списку лідерів постійно фігурує Харківська область.
У зв'язку з цим керівництво регіону вирішило, що з 1 жовтня дві медустанови Харкова знову почнуть приймати хворих на коронавірус, передає «Суспільне».
За інформацією директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Максима Хаустова, з резерву виведений диспансер радіаційного захисту та пологовий будинок № 2. Це дозволить збільшити на 280 кількість ліжок для ковід-пацієнтів.
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Директор департаменту також зазначив, що в разі погіршення ситуації, з резерву може бути ще виведений шпиталь ветеранів війни.
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Зараз завантаженість міських та обласних лікарень в Харкові складає 82%.
За останню добу ушпиталено ще 152 пацієнти з коронавірусом.
З 23 вересня Україна знаходиться у «жовтій» зоні карантину. Згідно з новими правилами МОЗ, в «жовтій зоні» дозволена робота транспорту, торгових центрів та закладів громадського харчування (з обмеженнями).
Школам дозволено працювати у нормальному режимі, якщо вакциновано від коронавірусу хоча б однієї дозою 80% персоналу.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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