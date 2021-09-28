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Здоров'я та медицина

«Чорнобильську» лікарню та пологовий будинок вивели з резерву: в Харкові зростає захворюваність на коронавірус

14:25 28 вересня 2021
в лікарні

В Україні майже щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Так за минулу добу COVID-19 підтвердили у 6552 українців.

В списку лідерів постійно фігурує Харківська область.

У зв'язку з цим керівництво регіону вирішило, що з 1 жовтня дві медустанови Харкова знову почнуть приймати хворих на коронавірус, передає «Суспільне».

За інформацією директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Максима Хаустова, з резерву виведений диспансер радіаційного захисту та пологовий будинок № 2. Це дозволить збільшити на 280 кількість ліжок для ковід-пацієнтів.

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Директор департаменту також зазначив, що в разі погіршення ситуації, з резерву може бути ще виведений шпиталь ветеранів війни.

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Зараз завантаженість міських та обласних лікарень в Харкові складає 82%.

За останню добу ушпиталено ще 152 пацієнти з коронавірусом.

З 23 вересня Україна знаходиться у «жовтій» зоні карантину. Згідно з новими правилами МОЗ, в «жовтій зоні» дозволена робота транспорту, торгових центрів та закладів громадського харчування (з обмеженнями).

Школам дозволено працювати у нормальному режимі, якщо вакциновано від коронавірусу хоча б однієї дозою 80% персоналу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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