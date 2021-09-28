Поліція допомогла врятувати 12-річну дівчинку, доставивши донорське серце з Вінниці до Києва всього за 50 хвилин

У Києві в Інституті серця знову врятували дитину — 12-річну дівчинку. Маргариті пересадили донорське серце, яке спеціально для неї оперативно доставили з Вінниці. Щоб максимально швидко привезти орган в столицю, був задіяний поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145. МВС наводить відеозвіт про те, як відправляли в дорогу і зустрічали борт з найціннішим вантажем.

Команда аеромедичної евакуації впоралася із завданням за 50 хвилин, і в 14.00 в грудях у прооперованої дівчинки вже билося нове серце.

Директор Інституту серця Борис Тодуров і його команда вдячні родині донора з Вінниці. 38-річний чоловік загинув внаслідок нещасного випадку, а родичі погодилися, щоб донорське серце врятувало життя дитині.

Борис Тодуров і його команда врятували ще одне життя

«Попереду у дівчинки довге і щасливе життя зі здоровим серцем», — розповів Борис Тодуров. Він задоволений, що команда пілотів, трансплантологів і координаторів зуміла швидко доставити донорські органи з Вінниці до Києва. Це означає, що наступний рейс до Києва можна спробувати виконати і з більш віддалених міст.

Складну операцію виконували в київському Інституті серця

Інші донорські органи, привезені з Вінниці, пересадили пацієнтам київських клінік. Нирки отримали дівчата 12 і 17 років. Ще одну юну пацієнтку, що лежить в реанімації, готують до імплантації донорської печінки.

Нагадаємо, 1 вересня в Інституті серця в Києві пересадили донорське серце чоловікові, який більше року знаходився на лікуванні. Крім того, команда Інституту серця разом з Борисом Тодуровим брала участь в складних пересадках серця у клініках Львова та інших міст.

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