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Здоров'я та медицина

З 1 жовтня лікарняні листи в Україні будуть лише електронними, — голова комітету Ради

15:09 29 вересня 2021
лікарняний

В Україні більше не будуть відкладати перехід з паперових лікарняних на електронні. Це пообіцяв голова комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький. Відмовитися від паперових листів непрацездатності планувалося з 1 вересня, потім виявилося, що не всі лікарі готові до нововведень.

«МОЗ дотиснув впровадження нових правил… Всього лише 100 лікарень так і не змогли перебудуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб підключити ці заклади до електронної системи», — повідомив Радуцький.

Станом на 27 вересня, 2,9 тис. медустанов уже оформляють електронні лікарняні. Виписано майже мільйон медичних висновків про непрацездатність.

Перейти на електронні лікарняні було вирішено, щоб розібратися з проблемою продажу фіктивних листків непрацездатності. У Фонді соцстрахування визнали, що перевірити в змозі не більше 10% лікарняних. З електронною системою можна буде відстежувати кожного з лікарів: скільки і кому лікарняних він виписав.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як зміниться процедура для пацієнта, який бажає оформити листок непрацездатності.

Фото portal.uz.gov.ua

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