Господи, на все Твоя воля!

Всесвітня перемога Олександра Усика — наша єдина радість.

Ми усі разом молились за велику, сильну та розквітаючу Україну.

Нехай і до нас нарешті прийде переможна Весна. Лише тоді багаті поділяться з бідними та бандити сядуть у тюрми. Нехай наша українська земля знову стане безцінною та святою.

І до державного Гімну України знову повернуться вирізані кимось слова про наших братів-українців. Адже саме з цими молитовними піснями пішли на жертовну смерть герої Небесної Сотні під час Революції гідності.

Новий Завіт не благословляє насильницький шлях. Люди приходять до влади завдяки клятвам, присягам та обіцянкам. І кому більше дано — з того більше стягнеться… Духовні цінності та великі перемоги воскреснуть лише по нашій істинній вірі. Та не забуваймо про порятунок бессмертної душі. Бог свою славу нікому не віддасть.

Отже ми усі, незалежно від конфесій та церковних розколів, єднаймося.

Це духовний піст, молитва та Єдине Святе Ім"я. Всім — мир і щастя, благородство, здоров’я та любов! Нас з'єднає переможна та непрестанна сердечна молитва:

Бог мій Ісус Христос, Спаситель наш

Отець, Син, Дух Святий помилуй нас.

Відстань між нами значення не має. Чисте серце для усіх одне — єдине.

Не загине Україна. Та ворота пекла не здолають нас. Наша віра жива!

З МОЛИТВОЮ — ДОКТОР ОЛЕКСАНДР ОВСЯНЮК — СВОБОДА БЕЗ КОДУ!

Ліц. МОЗ України АГ № 570 531 від 10.03.2011 р.

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