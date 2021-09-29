Штам Дельта в Україні: як відрізняються симптоми у вакцинованих і нещеплених від коронавіруса

«Дельта» -штамм коронавируса відрізняється від звичайного відсутністю його «класичних» симптомів — перш за все втрати нюху / смаку.

Температура тіла пацієнта піднімається лише до 37,2 С — 37,5 С, однак ураження легень при цьому становить 70% і більше і задишка з'являється і наростає різко, за лічені години, констатували експерти НВ .

За словами ж лікаря-інфекціоніста Світлани Гук в коментарі Укрінформу, хвороба починається, як правило, першінням в горлі і нежитю, а кашель з'являються на більш пізніх стадіях.

Важливо, що у пацієнтів частіше стали виявлятися розлади шлунково-кишкового тракту, а лихоманити хворих може «хвилями».

При цьому, за її словами, Дельта-штам характеризується більш коротким інкубаційним періодом: в середньому від трьох до семи днів.

Епідеміологи відзначають також відмінність симптомів нової форми COVID-19 для людей на різних етапах вакцинації.

Так, невакциновані пацієнти страждають головним болем, болем у горлі, нежитю, високою температурою і постійним кашлем.

У вакцинованих однієї дозою більше поширений головний біль і біль у горлі, а у повністю вакцинованих — головний біль і нежить.

А ось лихоманка від підвищеної температури тіла в разі повної вакцинації опинилася лише на 12 місці в списку найбільш поширених симптомів.

Нагадаємо, пандемія коронавируса в Україні напередодні вийшла на новий пік — за добу захворіли понад 10 тисяч українців. Медики рекомендують прискорити вакцинацію найбільш уразливих категорій громадян, щоб не допустити колапсу в клініках.

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