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Здоров'я та медицина

В Україні стрімке зростання хворих на коронавірус: майже 12 тисяч на добу

8:57 30 вересня 2021
медик

В Україні постійно зростає кількість хворих на коронавірус. Так, за добу, 29 вересня, зафіксували 11 757 нових підтверджених випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, таке число хворих очікувалося у першій половині жовтня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зростає число хворих серед дітей. За минулу добу захворіло 1054 дитини.

У лікарні потрапили 2556 осіб, летальних випадків — 194.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я вважають, що сплеск COVID-19, який очікується цієї осені, може проходити за сценарієм 2020 року.

Але багато медиків не згодні з таким прогнозом. Зокрема, на думку завкафедрою епідеміології Харківського медуніверситету Тетяни Чумаченко, немає ніяких натяків на подолання у жовтні піку захворюваності на коронавірус та подальшого спаду заражуваності.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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