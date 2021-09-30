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Здоров'я та медицина

В Україні з 1 жовтня видаватимуть лише електронні лікарняні

11:50 30 вересня 2021
жінка за комп&#39;ютером

Наразі Фонд соцстрахування може перевірити дійсність лише 10% виписаних листків непрацездатності. Боротися з фіктивними документами влада збирається за допомогою електронних лікарняних, вони допоможуть відстежити в реєстрі та перевірити кожен документ, виписаний будь-яким лікарем. Їх введення кілька разів відтерміновувалося, але з 1 жовтня все ж відбудеться повний перехід з паперової на електронну форму. Хоча ще сто лікарень так і не під'єдналися до системи.

З 1 жовтня лікарняні будуть відкриватись та подовжуватись після внесення лікарями даних медичних висновків щодо здоровʼя пацієнтів до Електронного реєстру листків непрацездатності на порталі Пенсійного фонду. Інформація про них буде доступна Фонду соціального страхування (спеціалісти якого можуть перевіряти обґрунтованість висновків лікарів) та роботодавцям. Для відкриття та подовження лікарняного необхідно побувати у лікаря. Закриватиметься ж документ автоматично, коли пацієнт не прийшов його подовжувати. Під час оформлення листка непрацездатності пацієнт має вказати точну назву та податковий номер свого роботодавця в Єдиному державному реєстрі.

Докладніше про те, що чекає на українців вже від завтра, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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