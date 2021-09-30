Одне з головних джерел поширення коронавірусу: доктор Комаровський пояснив, чи потрібно вакцинувати дітей

Вакцинація дітей допоможе припинити пандемію COVID-19, нова хвиля якої накрила Україну. Про це педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив в ефірі каналу «Україна».

За словами кандидата медичних наук, вакцинація дітей буде вагомим внеском у припинення пандемії так як вони — одне з головних джерел поширення інфекції. Він сказав, що в Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. Це дозволяє розраховувати, що найближчим часом сучасні препарати будуть дозволені для застосування.

«Коли буде отримано такий дозвіл, зробіть щеплення від COVID-19 своїй дитині. Ще раз повторюся, діти — це один з головних „механізмів“ поширення коронавірусної інфекції», — сказав Комаровський.

За його словами, діти хворіють коронавірусом легко та часто безсимптомно, але активно поширюють інфекцію.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський придумав, як стимулювати пенсіонерів вакцинуватися від COVID-19. Він також пояснив користь носіння медичних масок.

Фото: Facebook доктора Комаровського

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