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Здоров'я та медицина

«Про жорсткий карантин мова не йде»: Ляшко оцінив ймовірність запровадження локдауна в Україні

17:48 30 вересня 2021
«Про жорсткий карантин мова не йде»: Ляшко оцінив ймовірність запровадження локдауна в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко стверджує, що говорити про наближення країни до «червоного» пандемічного рівня ще зарано, тому запроваджувати додаткових карантинних обмежень в МОЗ поки не радять.

«Про жорстке карантинне обмеженні або локдаун мова не йде», — цитує міністра РБК-Україна.

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Також він не підтвердив інформацію про майбутню масову вакцинацію підлітків в Україні, заявивши, що вона стане можливою тільки після того, як вакцинують більшість дорослого населення.

«Сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі. Тому поки ми не вакцинуємо 50−70% дорослого населення, на вакцинацію підлітків переходити передчасно», — підкреслив глава МОЗ.

Нагадаємо, що відомий педіатр Євген Комаровський дотримується іншої точки зору і вважає, що саме вакцинація дітей допоможе припинити пандемію COVID-19, нова хвиля якої накрила Україну. Основний аргумент медика — діти є одним з головних джерел поширення інфекції.

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