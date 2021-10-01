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Здоров'я та медицина

Чхання, сльозотеча, свербіж і висип на шкірі: як з'ясувати причину алергії у дитини

13:48 1 жовтня 2021
алергія у дитини

Малюк почав чхати, чесати очі, покахикувати, у нього з'явився висип.

— Алергія — це неадекватна реакція організму на різні неінфекційні фактори: пилок, пил, шерсть тварин, фарби, тканини, метали, — пояснює столичний алерголог вищої категорії, педіатр, кандидат медичних наук Катерина Ковбаско. — Вона може проявлятися сверблячкою обличчя, носа й очей, висипаннями, розладами травлення — болем і здуттям живота, діареєю.

Реакції бувають двох типів — швидкого та уповільненого реагування. Перший часто проявляється сльозотечею, сверблячкою обличчя, очей, носа, іноді кашлем, задишкою. Другий — це реакція на миючі речовини, компоненти кремів для шкіри, тканини одягу та фарби для них, метали. Рідко, але буває, що алергени викликають дуже сильну реакцію у вигляді порушення дихання: починається задишка, кашель, з'являється свист при вдиху або видиху.

— Як ставлять діагноз?

— У дитини, на тулубі якої виникли сверблячі висипання, можна запідозрити контактний дерматит. Розібратися в ситуації, що його викликало, — памперси, одяг, фарба, якою оброблена тканина, креми або засоби по догляду чи миючі, допомагає патч-тестування. Лікар підбирає і наклеює спеціальний пластир, який містить ці речовини, і підтверджує або спростовує алергію. Реакцію на пилок рослин, пил або домашніх тварин визначаємо за аналізом крові або за допомогою шкірних тестів.

— Полегшити прояв реакції можна, дотримуючись дієти?

— Дієтичні рекомендації повинні бути обгрунтованими. Радити батькам виключити продукти червоного або жовтого кольору не завжди виправдано і грамотно, а головне, це часто не дає очікуваного результату.

Як проводять діагностику за допомогою патчів? Які методи лікування реакції уповільненого типу? Кому при алергії показано дієтичне харчування?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 4 жовтня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дитячий алерголог кандидат медичних наук Катерина Михайлівна Ковбаско.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте в найближчих номерах

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Фото: pixabay

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