За все заплатить держава: українцям розповіли, як отримати безкоштовне лікування в приватних клініках

За медичні послуги в недержавних установах заплатить Національна служба здоров'я України. Про це НСЗУ повідомила на прес-брифінгу.

«Найбільше приватних постачальників на первинному ринку в Одеській області — 74, у Дніпропетровській — 73 і у Львівській — 61. В цілому з квітня цього року НСЗУ виплатила приватним закладам понад 450 млн грн за первинну медичну допомогу, які пацієнти отримали безоплатно», — повідомили прес-служба.

Всього в Україні вже 271 приватне медзаклад і більше 500 лікарів мають договори з НСЗУ. Первинну медичну допомогу за цим договором надають 228 приватних установ і 528 лікарів-ФОП.

Для отримання безкоштовної допомоги в приватній установі пацієнт повинен отримати електронне направлення у сімейного лікаря, а потім вибрати приватну установу, яка надає медичну послугу та має договір з НСЗУ з цього пакету.

На сайті НСЗУ можна дізнатися, які приватні медустанови уклали договори на безоплатне надання послуг для пацієнтів

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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