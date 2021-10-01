Українцям з кардіоваскулярними захворюваннями рекомендують ретельніше дотримуватися схем лікування

Пацієнти із захворюваннями серцево-судинної системи демонструють небезпечну тенденцію: лише близько половини з них виконують вказівки своїх лікарів, що руйнує терапевтичний ефект та призводить до розвитку різноманітних ускладнень. Про це заявили під час ХХІІ Національного конгресу кардіологів України, який проходив з 21 по 24 вересня в Києві.



Так, за даними опитування, проведеного серед лікарів-учасників конгресу, лише 56% пацієнтів з артеріальною гіпертензією демонструють належний рівень прихильності до лікування та приймають необхідні ліки за розкладом. При цьому підвищений тиск (вище 140/90) залишається одним з найпоширеніших серцево-судинних розладів серед дорослого населення України.



Медичний директор генерального партнера конгресу фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин відзначив, що прихильність до лікування має стати одним з пріоритетних факторів, що враховуються під час реформ системи охорони здоров’я. Адже ефективна амбулаторна терапія передбачає відповідальну поведінку пацієнта і підтримку системи охорони здоров’я.



«Ми системно працюємо в напрямку покращення прихильності до лікування задля досягнення пацієнтами кращих терапевтичних результатів та зменшення витрат на медичне обслуговування, — підкреслив Никифорчин. — Доступність для пацієнтів препаратів „Дарниці“, а також зручність їх застосування завдяки наявності фіксованих комбінацій дозволяють точно дотримуватися рекомендованої лікарем схеми лікування».



З огляду на необхідність системного підходу до покращення ситуації, під час ХХІІ Національного конгресу кардіологів України «Дарниця» спільно з провідними фахівцями країни в області серцево-судинних захворювань сфокусувала увагу на питаннях стандартів у лікуванні та представила бачення шляхів розв'язання проблеми прихильності до лікування артеріальної гіпертензії.



Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.



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