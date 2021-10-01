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Здоров'я та медицина

Як лікуватися в лікарні, щоб не підхопити бактеріальну або грибкову інфекцію: корисні поради

7:26 4 жовтня 2021
лікарня

Буває, людина лежала в лікарні з одною хворобою, а зустрілася з іншою — заразилася інфекцією, що гуляє всередині клініки. На жаль, такі випадки не поодинокі. Центр громадського здоров'я МОЗ України попереджає про небезпеку інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги.

Часто інфікування виникає через те, що інтубаційні трубки або катетери (сечові, внутрішньовенні) недостатньо продезінфіковані. Але ще частіше — якщо медичні працівники або самі пацієнти та родичі, що їх відвідують, погано миють руки. Виникають інфекції, збудники яких — бактерії або грибки — стійкі до антимікробних препаратів. Щоб не заразитися, фахівці серед інших рекомендацій дають і такі поради:

  • тримайте руки в чистоті та нагадуйте, усім, з ким контактуєте, особливо родичам, які вас відвідують, що потрібно дотримуватися правил гігієни;
  • стежте за катетером, і якщо, наприклад, у місці внутрішньовенного його введення виник біль, почервоніння, набряк, повідомте медсестрі;
  • якщо не можна уникнути приймання антибіотиків, не порушуйте терміни застосування та дози;
  • остерігайтеся антибіотико-асоційованої діареї. Якщо на тлі приймання антибактеріальних препаратів протягом доби було три й більше випадків рідкого стільця, повідомте про це лікаря.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня будуть видавати тільки електронні лікарняні. Крім того, розширено перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки».

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