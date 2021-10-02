Всього лише п'ять кроків: стало відомо, як пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін за електронними рецептами

В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами в рамках програми «Доступні ліки». Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Сьогодні о третій годині ночі видали перший препарат за електронним рецептом. Не питай, чому о третій годині ночі. Поки не знаю, але він в системі з'явився», — повідомив він.

Міністр додав, що понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні будуть відпускати інсулін за електронними рецептами. Вартість інсулінів аптекам відтепер безпосередньо буде відшкодовувати Національна служба здоров'я України.

Для того, щоб отримати ліки, потрібно зробити п'ять наступних кроків:



1. Відвідати ендокринолога.



2. Мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип і дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).



3. Отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то тільки у нього!) Або у свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт тільки за встановленим ендокринологом плану лікування і не може змінити призначення ендокринолога.



4. Прийти і отримати інсуліни в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ у напрямку реімбурсації інсулінів. Дізнатися таку аптеку можна буде за наклейкою «+ Інсулін». Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16−77. Також найближчим часом інформація з'явиться на онлайн-дашборда НСЗУ.



5. Отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога. Якщо тієї кількості інсуліну, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт вибирає самостійно

Як писали «ФАКТИ», раніше в Національній службі охорони здоров'я повідомили про новації, які чекають хворих з діабетом з 1 жовтня нинішнього року. Так, рецепт на препарати інсуліну стає електронним, і по саме за цим рецептом пацієнт отримає інсулін або безкоштовно, або з невеликою доплатою.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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