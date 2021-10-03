«Універсального антибіотика не існує»: лікар Комаровський жорстко розкритикував «антивірусні» препарати в аптеках

Лікар Комаровський, який закликає українців вакцинуватися від COVID-19, роз'яснив, що не існує як універсального антибіотика, так і універсального противірусного засобу. Про це педіатр пише на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський відзначив, що лікар, призначаючи противірусний препарат, точно повинен знати, як називається вірус, від якого його призначають.

При цьому є препарати, які можуть діяти на конкретні віруси: імунодефіциту, герпесу, вірус гепатиту С, вірус грипу.

Комаровський наголосив на тому, що лікування противірусними засобами — це серйозно, і, як правило, дорого, цим займаються лікарі, оскільки для кожного вірусу розроблені строго певні схеми лікування, з огляду на такі чинники, як вік пацієнта, тяжкість та форма хвороби.

При ГРВІ майже ніколи невідомо, який саме вірус спричинив хворобу — грип, парагрип, аденовірус, риновіруси, ентеровірус та ще кілька десятків.

В аптеках без рецептів продається не один десяток противірусних засобів, які рекомендовані при будь-якому ГРВІ.

Комаровський уточнив, що всі ці препарати належать до ліків з недоведеною ефективністю.

Наприклад, з ГРВІ при правильній допомозі організм дитини справляється за 5−7 днів. І ніякі ліки не можуть прискорити одужання.

Нагадаємо, нещодавно Комаровський розповів, як уберегти дітей від небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter