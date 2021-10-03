Треба готуватися до всього: академік попередив, коли в Україні чекати піку заражень на COVID-19

В Україні зростає кількість людей, що заразилися на коронавірус. Пік захворюваності COVID-19 потрібно очікувати у кінці жовтня — початку листопада.



Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив професор, доктор біологічних наук, академік НАН України та директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Професор підкреслив, що варіант «Дельта» — більш агресивний та небезпечний, тому потрібно вакцинуватися й готуватися до всього.

«Ймовірно, вже в кінці жовтня — початку листопада у нас буде пік захворюваності. Потрібно вакцинуватися. Це єдине, що може допомогти», — сказав Комісаренко.

Він також вважає, що в Україні немає 50% людей з імунітетом до коронавірусу, як про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я, рахуючи близько 40% тих, що перехворіли та 13% повністю вакцинованих.

Професор упевнений, що вакцинація дає більш потужну імунну відповідь, ніж перенесене захворювання.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що осінній сплеск COVID-19 може проходити за сценарієм 2020 року.

Разом з тим, лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко вважає, що у жовтні пік захворюваності ковідом подолати не вдасться.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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