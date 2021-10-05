Реальні протипоказання: головний санлікар України розповів, кому не можна робити щеплення від COVID-19

Українцям, які до сих пір побоюються наслідків вакцинації від COVID-19, потрібно знати, що абсолютне медичне протипоказання для вакцинації — це тільки непереносимість одного з компонентів вакцини. Але частка подібних пацієнтів становить 0,01%, запевнив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, якщо після щеплення виник анафілактичний шок через гостру алергічну реакцію, другу дозу дійсно вводити не рекомендується.

Для допомоги таким пацієнтам у всіх пунктах вакцинації є набір для невідкладної медичної допомоги людині з симптомами анафілактичного шоку.

Саме тому, підкреслив медик в ефірі українського телеканалу, так важливо перебувати біля пункту щеплення протягом 30 хвилин після введення вакцини.

Нагадаємо, в Україні вже ініціюють обов'язкову вакцинацію вчителів і держслужбовців. Відповідна норма міститься в наказі МОЗ, який направили на реєстрацію в Мін'юсті. У МОЗ зазначають, що Європейський суд з прав людини в квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить Конвенції про захист прав людини. Таким чином, якщо педагоги і чиновники будуть відмовлятися від вакцинації, їх відсторонять від виконання обов'язків.

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