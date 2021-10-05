«Все було на межі»: Степанов розповів, як вдалося уникнути колапсу медичної системи навесні 2020 року

Під час початку епідемії навесні минулого року цілком міг статися колапс медичної системи країни, але його вдалося уникнути, задіявши «ручне управління» галуззю.

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми пройшли той складний період, не дивлячись ні на що. У жодній лікарні не закінчився кисень, в жодній лікарні не було випадку, щоб пацієнтові не надали медичну допомогу. Колапсу системи точно не трапилося», — розповідає екс-міністр.

Найбільш критичним моментом, за його словами, став час, коли в міністерстві зрозуміли, що система постачання кисню дає збій. Наприклад, конкретній київській лікарні до цього потрібно було дві — дві з половиною тонни кисню в місяць, а під час ковіда — п'ять тонн на добу.

Крім виробництва кисню потрібно було його доставити, а це логістика.

«Тоді у відомстві почали регулювати поставки всі в ручному режимі. Ось тоді все було дійсно на межі. Я реально боявся, що кудись кисень не встигнуть довезти. Не побажаю нікому пережити те, що ми тоді пережили з моїм заступником Ігорем Іващенко», — згадує екс-глава відомства.

За його словами, все доводилося робити з коліс.

До того ж в ЗМІ і в соціальних мережах поширювалася величезна кількість жахливих фейків. Коли прийняли перший протокол лікування, знаходилися люди, які дозволили собі критикувати його, розповідаючи, що таким-то лікарським засобом можна лікувати, а таким-то — не можна. Тому доводилося пояснювати їм, що складанням протоколу займалися головний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська, президент Асоціації анестезіологів України, завідувач кафедри анестезіології цього ж університету професор Сергій Дубров та інші висококласні фахівці.

І це спрацювало.

Нагадаємо, екс-міністр вважає чи не головною проблемою медицини в Україні її хронічне недофінансування.

Фото з архіву Максима Степанова

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter