26.29 / 26.49 30.28 / 30.63
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Новий рекорд: в Україні понад 15 тисяч хворих ковідом за добу

9:10 7 жовтня 2021
лікар

За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Це майже на три тисячі більше, ніж днем раніше.

За інформацією МОЗ, захворіла 1421 дитина. Ушпиталено — 3541 особу, летальних випадків — 314.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1 059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Всього за час пандемії в Україні захворіло COVID-19 близько 2,5 мільйона людей.

Читайте також: «Потрібні стимули. Наприклад, видати вакцинованим пенсіонерам одноразово по тисячі гривень«

За минулу добу 122 298 людей вакциновано проти COVID-19. З початку прищеплювальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів людей, повністю імунізовані і отримали дві дози близько 6 мільйонів.

Як повідомляли «ФАКТИ», у зв'язку з ростом кількості хворих на коронавірус, до кінця цього тижня у «червону» карантинну зону перейдуть Запорізька, Харківська та Херсонська області.

У Львові з 14 жовтня також мають намір посилити обмеження, пов'язані з COVID-19.

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Боклан

Стас Боклан показав свою найближчу людину: фоловери в захваті

Джеймі Олівер

Знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.