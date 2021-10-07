Новий рекорд: в Україні понад 15 тисяч хворих ковідом за добу

За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Це майже на три тисячі більше, ніж днем раніше.

За інформацією МОЗ, захворіла 1421 дитина. Ушпиталено — 3541 особу, летальних випадків — 314.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1 059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Всього за час пандемії в Україні захворіло COVID-19 близько 2,5 мільйона людей.

За минулу добу 122 298 людей вакциновано проти COVID-19. З початку прищеплювальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів людей, повністю імунізовані і отримали дві дози близько 6 мільйонів.

Як повідомляли «ФАКТИ», у зв'язку з ростом кількості хворих на коронавірус, до кінця цього тижня у «червону» карантинну зону перейдуть Запорізька, Харківська та Херсонська області.

У Львові з 14 жовтня також мають намір посилити обмеження, пов'язані з COVID-19.

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