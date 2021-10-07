В Україні у півторарічної дитини діагностували страшну хворобу поліомієліт, заразилися ще шість дітей

В Україні знову дав про себе знати поліомієліт. У півторарічного малюка з Рівненської області діагностували параліч через небезпечну хворобу. Це підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я.

У постраждалій родині виховуються десять дітей. За інформацією ТСН, захворіла не лише молодша дитина — поліовірус виявили в аналізах ще шістьох дітей. У них поки не проявилися загрозливі симптоми, але розслаблятися рано: інкубаційний період хвороби може тривати до 35 днів.

Вже встановлено, що паралітичну форму поліомієліту викликав штам Себін 2 типу. Захистити дитину могло б щеплення, воно входить до числа 10 обов'язкових, а протиполіомієлітна вакцина ефективна проти всіх типів поліовірусу. До півтора років малюк мав отримати як мінімум три дози препарату. Проте, дитину не вакцинували — батьки відмовилися від щеплення через релігійні переконання.

У МОЗ кажуть, що перші симптоми хвороби у дитини проявилися 1 вересня. Два дні потому почалися серйозні проблеми з м'язами ніг, а в лікарні поставили діагноз «парез (м'язова слабкість) нижніх кінцівок».

Поліовірус небезпечний тим, що може вражати центральну нервову систему, викликаючи параліч і смерть людини. Найбільш сприйнятливі до вірусу діти до п'яти років.

Після масової кампанії із вакцинації проти поліомієліту в 2015 році зараз охоплення щепленнями населення знову критично знизилося. За даними Міністерства охорони здоров'я, серед дітей до року в 2021 році вакциновані тільки 53%. У Рівненській області цей показник ще нижчий — 48,9%.

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