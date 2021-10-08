Що робити, якщо нюх, що зник під час COVID-19, не повернувся

Людина, котра захворіла на COVID-19, часто зауважує, що перестала відчувати запахи. Чому?

— Згідно з однією з теорій, це відбувається через набряк і запалення слизової оболонки, — розповідає отоларинголог відділення отоларингології Київської міської клінічної лікарні № 9, аспірант кафедри отоларингології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Максим Овсієнко. — Тому на шляху молекул, що містять запахи, до нюхового епітелію виникають перешкоди. Також, можливо, справа в пошкодженні самого нюхового епітелію або в головному мозку, який неадекватно сприймає інформацію, що несуть одоранти. У половини пацієнтів, хворих на COVID-19, відсутній нюх — виникає аносмія, ще у чверті нюх пропадає частково.

— Але після одужання нюх повертається?

— Не у всіх. Дослідження показують, що через чотири тижні після одужання нюх відновлюється повністю приблизно у 40 відсотків пацієнтів, покращується — майже у 50 відсотків, а у решти ситуація залишається колишньою. Згодом кількість тих, до кого нюх повернувся, збільшується, але далеко не всім так щастить. Таким пацієнтам потрібна консультація отоларинголога.

— Як лікується порушення нюху?

— Єдиного підходу немає. Часто призначаються місцеві кортикостероїди. Також можуть бути ефективні спеціальні вправи, що відновлюють зв'язку між нюховим епітелієм і відділом головного мозку, який відповідає за сприйняття запахів. Людина вдихає певні аромати — троянди, герані, шкіри, бензину — і читає їх назви. У головному мозку створюється асоціативний зв'язок.

Як відрізнити перші симптоми COVID-19 від інших ГРВІ? Чим небезпечна втрата нюху? Чи може вона статися після щеплення від коронавірусу? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 11 жовтня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість отоларинголог Максим Олександрович Овсієнко. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74. Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 21 жовтня

Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу буде обов'язковим для окремих категорій населення.

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Фото: pixabay.com

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