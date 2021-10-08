Постійно мерзнете? Перевірте тиск і роботу щитоподібної залози

Якщо людина мерзне навіть у літню спеку або біля гарячої батареї, потрібно шукати причину. Найчастіше вона криється в захворюваннях крові, недугах серця і судин або ендокринних органів.

При анемії низький вміст еритроцитів, що транспортують кисень, призводить до того, що у людини мерзнуть руки і ноги. Відшукавши причину, по якій гемоглобін знижений, потрібно усунути її. Крім дефіциту заліза, це можуть бути інфекції, хвороби нирок та інші захворювання.

Часто мерзнуть люди, у яких знижений тиск. До внутрішніх органів, рук та ніг надходить мало крові, і у людини виникає відчуття холоду. Іноді холодні руки і ноги вказують на синдром Рейно, який можуть викликати деякі захворювання або прийом певних ліків.

Якщо щитоподібна залоза недопрацьовує, то через брак гормонів (гіпотиреозу) людині завжди буде холодно. Тому тим, хто мерзне навіть у теплу погоду, відчуває себе постійно втомленим, потрібно перевірити роботу щитоподібної залози, здавши аналіз на тиреотропний гормон.

Причиною відчуття холоду в тілі часто стає стрес. Під час сильного нервового напруження організм перенаправляє кров до життєво важливих органів, забираючи її від рук і ніг.

Також поглиблено обстежитися потрібно людям, що страждають на діабет. Через його ускладнення на нирки — діабетичну нефропатію — можливо постійне відчуття холоду.

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