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Здоров'я та медицина

Міндздрав роз'яснив, як комбінувати вакцини AstraZeneca, Moderna і Pfizer

16:53 8 жовтня 2021
вакцини

У міністерстві охорони здоров'я, що дозволило змішувати антіковідні вакцини, дали рекомендації українцям, які зробили першу вакцинацію, але для повторної процедури препарат виявився недоступний (або ж перша доза спровокувала важку реакцію організму на кшталт тромбозу).

Їм рекомендують введення вакцин за такою схемою:

  • AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria) — Comirnaty (Pfizer) / Moderna (через 12 тижнів)
  • Comirnaty / Moderna — Moderna / Comirnaty (через 28 днів).

Також у МОЗ нагадали, що всі вакцини AstraZeneca від різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва, а тому є взаємозамінними.

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, на 7 жовтня в Україні були вакциновані першою дозою 7,4 млн українців, двома дозами — 6 млн. Для збільшення кількості імунізованих українців пункти вакцинації почали відкривати вже і в відділеннях «Укрпошти» .

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