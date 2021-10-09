Такого раніше не бачили: українські медики помітили особливість у хворих штамом «Дельта»

Для хворих COVID-19, у яких діагностували штам «Дельта», характерно різке падіння рівня сатурації. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».



За словами Ляшка, сатурація падає до критичного стану, коли людину дуже важко повернути до життя.

Головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич вважає, що це ознака саме штаму «Дельта».

Медик зазначає, що в попередніх хвилях інфекції «не бачили такого різкого падіння рівня сатурації».

Міністр Ляшко також зазначив, що в цю хвилю збільшився і період перебування ковід-хворих в стаціонарі. За його словами, він становить в середньому близько 14 днів. Але є випадки, коли хворого тримають в лікарні по 28−30 днів. Люди знаходяться на кисні.

Ляшко закликав вакцинуватися, оскільки вакциновані пацієнти легше переносять хворобу.

Довідка: сатурація — це показник насичення крові киснем. За зниженим рівнем сатурації можна запідозрити проблеми з легенями.

Нормою сатурації для здорової людини вважається, коли 95% і більше гемоглобіну пов'язано з киснем. Це і є сатурація — відсоток оксигемоглобіну в крові.



При COVID-19 викликати лікаря рекомендують, коли сатурація знижується до 94%. Сатурація 92% і нижче зазвичай вважається критичною. Людині з таким низьким показником кисню в крові потрібне термінове медичне втручання.



Інша причина низької сатурації — захворювання крові. Коли не вистачає еритроцитів або самого гемоглобіну, то кисню просто нема на чому переміщатися по організму. В цьому випадку сатурація теж падає нижче норми.



Коли кисню в крові стає мало, з'являється задишка, біль у грудях, сплутаність свідомості, головний біль і швидке серцебиття, синюшність носо-губного трикутника та кінчиків пальців.



Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 16 тисяч підтверджених випадків COVID-19, в тому числі 250 смертей від коронавірусу.









314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter