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Здоров'я та медицина

В Україні зафіксовано спалах сибірської виразки: як не заразитися небезпечною хворобою

9:32 10 жовтня 2021
Сибірська виразка

В Україні в Тернополі, де недавно розгулювали буйволи, можливо, заражені сибірською виразкою, випадок цієї хвороби був зафіксований в зоокутку парку «Топільче». Там від неї загинув поні, повідомляє Госпродпотребслужба.

На місці події введений карантин. На території зоокуточка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпекли вогнем. Всіх інших тварин вакцинували від сибірської виразки, а працівникам зоокуточка призначили курс антибіотиків.

Місцевих жителів закликали припинити годувати з рук тварин у зоокутку, а також не вигулювати поруч собак, оскільки це може бути небезпечним. Фахівцями ветеринарної медицини встановлено спостереження за тваринами в зоокутку на випадок прояву симптомів хвороби. Також були взяті проби води та ґрунту на наявність спор сибірської виразки.

Сибірська виразка — це гостре особливо небезпечне інфекційне захворювання. Зараження людини на сибірку виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, зняття шкіри і похованні трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманого від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин. Не виключено зараження через грунт або предмети, забруднені збудником.

Як писали «ФАКТИ», два роки тому в одному з центральних районів Тернопільської області сибірську виразку виявили у дитини, а в минулому році на сибірку захворів чоловік на півдні Одеської області .

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