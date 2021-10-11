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Здоров'я та медицина

Вакцинація від COVID-19 чи реанімація через COVID-19?

19:51 11 жовтня 2021
Вакцинація від COVID-19 чи реанімація через COVID-19?

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 в Україні у вересні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини, а серед тих, у кого діагностували коронавірус, невакцинованими були 95,7%. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.

Нині в регіонах країни в наявності понад 14 млн доз різних вакцин, тож аби вберегтися від важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті — варто вакцинуватися вже сьогодні. Зробити це можна в найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації (знайти їх можна на сайті vaccination. covid19.gov.ua).

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Кожна вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.

AstraZeneca. За останніми даними досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів людей у всьому світі щепилися цією вакциною, дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу «Дельта» та 86% - для штаму «Альфа». Різні дослідження показали, що вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все ж таки захворієте.

CoronaVac. Дослідження серед мешканців Китаю віком 18−59 років, які здійснював центр контролю та профілактики захворювань у Гуанчжоу в травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам «Дельта», виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% відсотків проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% - проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% - проти важких випадків.

Comirnaty/Pfizer. Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому виданні The New England Journal of Medicine в серпні 2021 року, вакцина має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% - штаму «Дельта».

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Важливо, що ВООЗ рекомендує вакцинуватися від COVID-19 навіть тим, хто вже перехворів. Адже імунітет після перенесеної хвороби залежить від особливостей організму кожної окремої людини, і невідомо, скільки часу природний імунітет захищатиме людину. Тим паче одне з досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

А тим часом щеплених «Супутником V» кримчан і жителів ОРДЛО запросили в Україну на вакцинацію визнаними в світі препаратами.

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