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Здоров'я та медицина

Доктор Комаровський про проблеми з газом: холод у домівках українців — це добре

11:18 12 жовтня 2021
Доктор Комаровський

Холод в квартирах українців, про який попереджають навіть у владі, багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій. З таким парадоксальним заявою в ефірі телеканалу «Україна 24» виступив відомий український педіатр Євген Комаровський.

При цьому він згадав час своєї роботи завідувачем відділення в Харківській обласній інфекційній лікарні в 1992−93 роках (часи серйозного газової кризи в Україні), коли, незважаючи на холод в квартирах у українців, дітей в лікарні лікувалося в 5 разів менше, ніж звичайно.

«Виявилося, що холод в квартирах багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій. Всі ці бронхіти, пневмонії — виникають тоді, коли в легенях засихає слиз. А якщо холодно і сиро — діти в фуфайках сидять по домівках і в лікарні потрапляють рідше», — пояснив медик.

Нагадаємо, зараз Міністерство охорони здоров'я України тільки рекомендує в окремих випадках вакцинувати дітей від коронавіруса, втім, такі щеплення не є і не будуть обов'язковими.

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