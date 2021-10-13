26.27 / 26.46 30.24 / 30.58
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

«Це не вирішення проблеми»: Розенко розповів, що не так з електронними лікарняними

21:55 13 жовтня 2021
лікарняний

Відмова від паперових лікарняних і перехід з 1 жовтня на електронні листи непрацездатності не вирішує головної проблеми — мільярдної заборгованості за лікарняними. Про це заявив колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За даними екс-чиновника, борг за лікарняними вже досяг 2,5 млрд гривень. «Коли люди по 8 місяців не отримують відшкодування за лікарняними, має значення — паперові вони чи електронні?«- риторично цікавиться колишній віце-прем'єр.

Розенко вважає, що перехід на електронні лікарняні — це не вирішення проблеми, а імітація роботи.

«Ввели б норму, згідно з якою, якщо протягом 3 днів після закриття лікарняного листа не йде оплата, то включається пеня для установи, яка повинна відшкодовувати гроші. Такому рішенню я б аплодував. А так — чергова імітація реформ», — пояснив він.

Які небезпеки бачить Павло Розенко в недавніх ініціативах Кабміну, читайте в його інтерв'ю «ФАКТАМ» «Кого змусять накопичувати пенсії і які ризики це несе».

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова та Галкін з дітьми

Мама Алла з білою копицею на голові та син Гаррі з зеленим волоссям: родина Галкіна-Пугачової здивувала своїм зовнішнім виглядом

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Мадонна

Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.