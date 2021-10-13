«Це не вирішення проблеми»: Розенко розповів, що не так з електронними лікарняними

Відмова від паперових лікарняних і перехід з 1 жовтня на електронні листи непрацездатності не вирішує головної проблеми — мільярдної заборгованості за лікарняними. Про це заявив колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За даними екс-чиновника, борг за лікарняними вже досяг 2,5 млрд гривень. «Коли люди по 8 місяців не отримують відшкодування за лікарняними, має значення — паперові вони чи електронні?«- риторично цікавиться колишній віце-прем'єр.

Розенко вважає, що перехід на електронні лікарняні — це не вирішення проблеми, а імітація роботи.

«Ввели б норму, згідно з якою, якщо протягом 3 днів після закриття лікарняного листа не йде оплата, то включається пеня для установи, яка повинна відшкодовувати гроші. Такому рішенню я б аплодував. А так — чергова імітація реформ», — пояснив він.

Які небезпеки бачить Павло Розенко в недавніх ініціативах Кабміну, читайте в його інтерв'ю «ФАКТАМ» «Кого змусять накопичувати пенсії і які ризики це несе».

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