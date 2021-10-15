26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

18 жовтня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість ревматолог Наталя Григор'єва

16:51 17 жовтня 2021
лікар

— Остеопороз — захворювання кісткової тканини, при якому вона втрачає щільність, — пояснює лікар-ревматолог вищої категорії, керівник відділу Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, доктор медичних наук професор Наталя Григор'єва. — Розпізнати хворобу вкрай складно, адже у неї немає специфічних симптомів.

Нерідко остеопороз виявляють, коли у людини вже трапився малотравматичний перелом. Наприклад, йдучи по вулиці і оступившись, вона схопилася за край огорожі — і отримала перелом руки в зоні зап'ястя. Або чхнула і відчула, як заболіла спина — виявилося, що трапився перелом хребця. У пацієнта з переломом, спровокованим остеопорозом, ризик подальших переломів протягом року зростає в два-три рази.

— Які дослідження підтверджують діагноз?

— Пацієнту роблять рентгенівську денситометрію. Її обов'язково повинні пройти ті, у кого були переломи. Орієнтуватися на результати аналізу кальцію не варто: у крові рівень може бути нормальним, а в кістковій тканині — низьким. Щоб дізнатися, чи загрожує остеопороз, можна відповісти на запитання опитувальника FRAX.

Читайте також: Запор, задишка, набряки у літніх людей нерідко пов'язані з нестачею гормонів щитоподібної залози, — терапевт

— Як лікувати пацієнта, який страждає на остеопороз?

— Ми призначаємо препарати, які зміцнюють кісткову тканину, рекомендуємо дієту, реабілітолог індивідуально підбирає фізичні вправи. Не втомлюємося повторювати, що краще заздалегідь з'ясувати свої ризики, змінивши життя так, щоб звести їх до мінімуму.


Як проводиться денситометрія і лікується остеопороз? Які продукти зміцнюють кісткову тканину? Чи потрібно при цьому захворюванні приймати посилені дози вітаміну D?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 18 жовтня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ревматолог доктор медичних наук Наталія Вікторівна Григор'єва.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте за питання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 28 жовтня

Раніше ортопед-травматолог Дмитро Яровий пояснив, що робити при суглобових болях і як зняти загострення артрозу після ковіду.

Фото: pixabay.com

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

гроші

7 тисяч пенсії: кого стосується та які умови потрібно виконати

Чмерковський

«Чуєш, ти»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський пожалівся на хамську поведінку фанатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.