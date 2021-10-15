Парацетамол виробництва «Дарниці» став лідером на українському ринку

Світові продажі жарознижувального препарату парацетамол на тлі пандемії COVID-19 досягли рекордних показників. За висновком Всесвітньої організації охорони здоров'я, ці ліки виявилися одним з найефективніших засобів для боротьби з підвищеною температурою, викликаною, зокрема, коронавірусною інфекцією. В Україні топ продажів парацетамолу очолив препарат виробництва фармацевтичної компанії «Дарниця», повідомляє пресслужба компанії з посиланням на соцопитування.

Так, за даними Proxima Research, за підсумками трьох кварталів 2021 року в реальному вираженні його частка на ринку монопрепаратов склала понад 71%, а в грошовому — 72,4%. Таким чином, «Парацетамол-Дарниця» став лідером. Про це свідчать також результати соціологічного опитування, проведеного «Дарницею» спільно з компанією Gradus.

За даними соцопитування, цільовою аудиторією були обрані споживачі у віці від 18 до 60 років, з яких 72% заявили, що регулярно купують в аптеках «Парацетамол-Дарниця». При цьому 70% респондентів також повідомили про готовність порекомендувати цей препарат знайомим, а 40% асоціюють парацетамол в цілому саме з фармкомпанією «Дарниця».

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу в минулому році «Дарниця» змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними і жарознижувальними засобами. Зокрема, почалося додаткове виробництво «Імустату», та була випущена додатково велика партія парацетамолу.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter