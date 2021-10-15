Ніяких антибіотиків: Комаровський пояснив, як правильно лікувати часті застуди у дітей

Відомий педіатр Євген Комаровський продовжує вважати прохолоду в квартирі сприятливим фактором при ГРВІ, а також наполягає, що проти сезонних вірусних інфекцій можуть бути безсилі і загартовування, і візити до імунологів. Про це лікар попередив у своєму Instagram.

Для Комаровського не новина, що досі знаходяться лікарі, які при вірусних інфекціях (таких, які в побуті прийнято називати «застудою») прописують антибіотики в ін'єкціях. І тут порада може бути лише одна: уникати таких «фахівців».

«Вірусні інфекції ніколи і ні за яких обставин не лікуються антибіотиками… Головне, що ви повинні зрозуміти: дитина при нормальному лікуванні не особливо боїться ГРЗ, набагато більше навантаження на організм — це власне лікування ГРЗ ліками… Якщо ж кожне ГРЗ — привід колоти дитині антибіотики, то дійсно треба щось робити. Зовсім не загартовувати і зовсім не ходити до імунологів. А перш за все самій читати, розбиратися, розуміти, які бувають хвороби і що треба робити, якщо ви не можете домовитися з лікарем», — пояснює педіатр.

Комаровський продовжує наполягати, що одужання від ГРЗ відбувається за 4−5 днів, якщо дитині створені відповідні умови. «Поменше годувати, побільше поїти, підтримувати режим прохолодного повітря, промивати ніс сольовими розчинами. У переважній більшості випадків цього достатньо, щоб дитина одужала», — підсумував лікар.

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