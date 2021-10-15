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Здоров'я та медицина

Соцпрацівники, листоноші та комунальники: список професій для обов'язкової вакцинації розширять ще двічі

16:06 15 жовтня 2021
вакцина

В Україні розширять список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковим. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я планує ще двічі розширювати перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19.
У перелік обов'язкових внесуть професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни. Крім того, будуть внесені соціальні працівники та листоноші.

Також буде розглядати питання щодо внесення до переліку співробітників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.

Ляшко вважає, що офіційно документ буде готовий через 10 днів.

Очільник МОЗ також не виключив, що в Україні будуть практикувати додаткову, бустерну, вакцинацію проти коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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