Тим, хто хоче схуднути, потрібно їсти гарбуз: 6 причин, чому цей плід повинен бути в меню кожної родини

Гарбуз — король осені. Помаранчевий, жовтий, зелений, він чудовий у каші або супі-пюре, в оладках, пирогах, запечений чи у складі соку. Це наш український суперфуд, якого потрібно побільше вживати в сезон, вважає керівник Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець.

— Соковитий корисний гарбуз у нас і досі мало оцінений, — пояснює дієтолог Олег Швець. — А дарма: це джерело вітамінів і корисних мікроелементів, які необхідні нашому організму напередодні зими і в сезон застуд. Бета-каротину в гарбузі більше, ніж у моркві. А ще гарбуз багатий кальцієм, калієм, вітамінами С, Е, РР і групи В.

Лікар називає шість причин, за якими гарбуз повинен обов'язково увійти в осіннє меню кожної родини.

Корисний для зниження ваги

Гарбуз містить велику кількість клітковини і харчових волокон, які уповільнюють травлення, сприяють зростанню дружніх бактерій в кишечнику, зменшують рівень холестерину. Вживання страв з гарбуза дає тривале відчуття ситості. Водночас цей плід низькокалорійний: у 100 грамах м'якоті тільки 22 кілокалорії — майже в 10 разів менше, ніж у 100 грамах чорного хліба.

Покращує зір

Помаранчевий колір гарбуза обумовлений тим, що він містить бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Він вкрай корисний для підтримки зору, допомагає сітківці поглинати і обробляти світло. У 200 грамах гарбуза понад 200 відсотків рекомендованої щоденної норми вітаміну А. Також плід містить два корисних антиоксиданта — лютеїн і зеаксантин. Вони, на думку вчених, попереджають виникнення катаракти і навіть можуть уповільнити грізне захворювання людей похилого віку — розвиток макулярної дегенерації.

Зміцнює імунітет

Велика кількість вітаміну А допомагає організму боротися з інфекціями, зокрема з вірусними захворюваннями. Гарбузову олію корисно приймати тим, хто страждає від бактеріальної і грибкової інфекції. Крім того, в 200 грамах гарбуза міститься майже 20 відсотків рекомендованої добової дози вітаміну С, який допомагає швидше здолати застуду.

Омолоджує шкіру

Ті, хто любить їсти страви з гарбуза, виглядають молодшими. Бета-каротин захищає від ультрафіолетових променів, що викликають «сонячні» зморшки. А маска з м'якоті плоду чудово відлущує і заспокоює шкіру.

Знижує ризик раку

Дослідження довели, що люди, які їдять багато продуктів, багатих на бета-каротин, знижують ризик деяких видів раку, зокрема онкологічного ураження легень. Вітаміни А і С вчені називають «захисниками клітин»: як антиоксиданти вони, ніби щит, захищають клітини від вільних радикалів, які збільшують ризик онкологічних захворювань.

Підходить діабетикам

Гарбуз знижує рівень глюкози у крові, покращує толерантність до глюкози і збільшує кількість інсуліну, який виробляється в організмі.

Раніше дієтолог Олег Швець розповів, як харчуватися тим, хто хворіє на COVID-19, і які продукти зміцнюють імунітет.

Фото: pixabay.com

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