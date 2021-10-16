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Здоров'я та медицина

Коронавірус в Україні: майже 13 тисяч нових випадків, 277 людей померли за минулу добу

9:58 16 жовтня 2021
в лікарні

В Україні другу добу поспіль фіксують невелике зниження кількості хворих на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, 15 жовтня підтверджено 12 983 нові випадки коронавірусної інфекції.

В лікарні потрапили 2859 людей, летальних випадків — 277. Відзначається, що 97% ушпиталених з COVID-19 у вересні не мали щеплень проти коронавірусу.

За минулу добу 148 438 людей вакциновано проти COVID-19, повністю імунізовані 68858 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено майже 8 мільйонів людей, дві дози отримали близько 6,5 мільйона.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область знаходиться у «червоній» карантинній зоні. Керівництву регіону доручили посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд. Також розглядається питання розгортання мобільного шпиталю.

З 18 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки вводиться на території ще 4 областей України — Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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