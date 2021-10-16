Обов'язкова вакцинація вчителів: що робити, якщо є протипоказання

В Україні триває вакцинація населення від коронавірусної хвороби. Проте, є люди, яким протипоказана вакцинація. Щоб отримати довідку про неможливість вакцинації слід звернутися до сімейного лікаря. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.

«Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. У наказі йдеться про обов’язковість вакцинації, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3−4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися», — каже він.

За словами Ляшка, надання довідок про наявність протипоказань буде під суворим контролем.

«І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відстежити, чому конкретній людині дана довідка про медичне відведення, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, що ведеться в електронному вигляді», — каже міністр.

Як писали «ФАКТИ», в Україні розширять список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковим. У перелік обов'язкових внесуть професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни. Крім того, будуть внесені соціальні працівники та листоноші.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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