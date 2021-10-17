26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Реально викликає міокардит: доктор Комаровський розповів про ефективність COVID-вакцин

18:27 17 жовтня 2021
Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech

Відомий український педіатр і телеведучий Євген Комаровський, який раніше закликав до вакцинації від COVID-19 дітей, визнав, що у виняткових випадках вакцина Pfizer таки викликає міокардит. Про це медик заявив в ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна 24».

За словами Комаровського, на сьогодні всі вакцини, які зареєстровані в нашій країні, виконують свої функції щодо захисту організму і можуть врятувати від важких випадків, в тому числі і реанімації, а найбільшу ефективність демонструють саме РНК-вакцини — Moderna і Pfizer.

Хоча і та, і інша, іноді дають побічні ефекти, визнав Комаровський.

«Вакцина Pfizer реально викликає міокардит з ймовірністю один на десять тисяч доз. Як правило, ці міокардити закінчуються двома добами госпіталізації. Вони проходять самі по собі. Але якщо ти захворієш коронавірусом, то ймовірність важкого міокардиту у тебе буде 5%», — констатував він.

Нагадаємо, в уряді вже розглядають можливість розширення списку професій, для яких щеплення проти коронавируса буде обов'язковою. Так, за словами глави МОЗ Віктора Ляшко, до переліку обов'язкових внесуть професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни. Крім того, робити щеплення будуть повинні соціальні працівники та листоноші, а також співробітники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

військовослужбовець

Багатьом українцям перерахують пенсії заднім числом: кого це стосується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.