Реально викликає міокардит: доктор Комаровський розповів про ефективність COVID-вакцин

Відомий український педіатр і телеведучий Євген Комаровський, який раніше закликав до вакцинації від COVID-19 дітей, визнав, що у виняткових випадках вакцина Pfizer таки викликає міокардит. Про це медик заявив в ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна 24».

За словами Комаровського, на сьогодні всі вакцини, які зареєстровані в нашій країні, виконують свої функції щодо захисту організму і можуть врятувати від важких випадків, в тому числі і реанімації, а найбільшу ефективність демонструють саме РНК-вакцини — Moderna і Pfizer.

Хоча і та, і інша, іноді дають побічні ефекти, визнав Комаровський.

«Вакцина Pfizer реально викликає міокардит з ймовірністю один на десять тисяч доз. Як правило, ці міокардити закінчуються двома добами госпіталізації. Вони проходять самі по собі. Але якщо ти захворієш коронавірусом, то ймовірність важкого міокардиту у тебе буде 5%», — констатував він.

Нагадаємо, в уряді вже розглядають можливість розширення списку професій, для яких щеплення проти коронавируса буде обов'язковою. Так, за словами глави МОЗ Віктора Ляшко, до переліку обов'язкових внесуть професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни. Крім того, робити щеплення будуть повинні соціальні працівники та листоноші, а також співробітники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.

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