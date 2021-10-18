У 2020 році обсяг продажів лікарських препаратів в Україні склав 4 млрд доларів. Про це повідомляється в інфографічному довіднику «Фармацевтика України 2021», підготовленому маркетинговим агентством TopLead за підтримки фармацевтичної компанії «Дарниця».

У перерахунку на одного споживача українці купують в рік ліків менш ніж на 100 доларів: у 2019 році — в середньому на 89 доларів, у 2020-му — на 96. Для порівняння, швейцарці, в середньому, вживають в рік ліків на 789 доларів.

«Хоча споживання лікарських засобів в Україні набагато менше, ніж в інших країнах, темпи його зростання досить значні», — говорять автори довідника.

При цьому українці стали купувати значно менше ліків у низькому ціновому діапазоні та більше — у середньому і високому. Але по факту не кожна людина може дозволити собі препарати, які необхідні для найбільш ефективного лікування. Допомогти покращити ситуацію могла б система добровільного медичного страхування.

«Воно дає можливість акумулювати кошти та забезпечити високу якість й ефективність послуг. В Україні медичне страхування тільки набирає популярність, але його роль все ще незначна, — повідомляють автори дослідження. — Зараз необхідна перебудова системи охорони здоров'я. Перш за все, варто змінити схему фінансування і стимулювати добровільне медичне страхування».

У 2019 добровільно застрахували своє здоров'я тільки 5% українців, тоді як у сусідній з нами Польщі такою послугою скористалися 69% населення.

В цілому, експерти сходяться на думці, що українська фармацевтична галузь має величезний потенціал розвитку. Завдяки високому ступеню впровадження інновацій, у тому числі максимальної автоматизації процесу, фармкомпаніям країни вдалося встояти перед економічними потрясіннями пандемії коронавірусу й не допустити дефіциту ліків під час локдауну.

Для подальшого динамічного розвитку галузі, крім впровадження системи добровільного медичного страхування, також необхідні поглиблення законодавчої інтеграції з ЄС і розширення державно-приватного партнерства.

Фото: fakty.ua

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