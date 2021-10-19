Коронавірус в Україні: 538 людей померли за добу

В Україні триває тенденція зростання нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Так 18 жовтня на коронавірус захворіли 15 579 людей. У лікарні потрапили 2852 людини, 538 не змогли подолати хворобу, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

18 жовтня 193 069 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 667, повністю імунізовані — 83402 людини.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано понад 8 мільйонів громадян, повністю імунізовані — понад 6,5 мільйонів.

У відомстві зазначили, що 95% ушпиталених з COVID-19 минулого тижня — це невакциновані люди.

Нагадаємо, з 18 жовтня 5 областей України потрапили у «червону» карантинну зону. У Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях діють обмеження «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.

За даними РНБО, пік поточної хвилі коронавірусу в Україні розпочнеться 25 жовтня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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