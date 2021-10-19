Коронавірусний антирекорд: Україна займає 2 місце в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення

Україна за кількістю добових смертей від коронавірусу на 100 тисяч населення займає друге місце в Європі, повідомляє Коронавірус-інфо.

Кількість нових підтверджених випадків COVID-19 теж зростає.

«За тиждень кількість госпіталізацій зросла на 21%, смертність — на 17%, а зайнятість ковідних реанімацій зараз становить 65%», — цитує ресурс слова Юрія Ганіченка, керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Влада вважає, що пік поточної хвилі коронавірусу в Україні розпочнеться 25 жовтня.

Тим часом за інформацією медиків, за минулу добу в Україні було зафіксовано найбільшу кількість щеплень за добу — 193 069.

Зокрема, в Херсонській області, яка потрапила у «червону» зону, кількість щеплень першою дозою зросла майже вдвічі за тиждень (+ 91%).

Нагадаємо, зараз в Україні вже 5 областей знаходяться у «червоній» зоні — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська.

У зоні ризику Житомирська, Сумська, Луганська та Харківська області.

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