Сильна магнітна буря накрила Землю і розтягнеться на кілька днів

Жовтень виявився багатим на магнітні бурі. Як і прогнозували фахівці, чергове збудження магнітосфери було зафіксовано вранці 19 жовтня. З високою ймовірністю така ж підвищена активність спостерігатиметься увечері 19 жовтня (приблизно до 21 години), 20, 21 і 22 жовтня, тобто магнітна буря розтягнеться на кілька днів.

Американський Space Weather Prediction Center склав прогноз несприятливих днів на жовтень:

Наступним складним періодом для метеочутливих людей стане 24−25 жовтня. Підвищена ймовірність геомагнітних явищ очікується в понеділок, 25 жовтня, але симптоми, пов'язані з наближенням магнітної бурі, можуть проявитися за день до шторму.

Прогноз від Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця

Всім, хто в дні магнітних бур відчуває знесилення, сонливість або навпаки — неможливість заснути у звичний час, а також стикається з перепадами артеріального тиску, лікарі радять не припиняти прийом прописаних ліків, але паралельно заварювати заспокійливі трав'яні відвари, виключити з раціону алкоголь і стимулятори нервової системи (каву, міцний чорний чай, напої-енергетики).

Магнітні бурі ймовірні і в перші дні листопада. При цьому на тлі геомагнітних явищ буде змінюватися погода, що також ускладнить життя метеозалежним. Народні синоптики прогнозують перехід від порівняно прохолодних днів до справжніх холодів і нічних морозів. Не виключають і ранній сніг.

Фото pixabay.com

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