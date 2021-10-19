Відомий педіатр Євген Комаровський розкритикував провалену підготовку до вакцинації: переповнені лікарні, лікарі без сил і на фоні всього цього масовий попит на фальшиві COVID-сертифікати. На думку лікаря, зараз настав час для жорстких репортажів з моргів і з кладовищ. Інакше до противників щеплень не достукатисяпопереджає Комаровський в своєму Telegram-каналі

«Будь ласка, дуже прошу вас: розкажіть, покажіть людям правду! Покажіть морги, крематорії, кладовища. Покажіть черги швидких. Візьміть інтерв'ю у працівників швидкої, які не знають, куди везти людей, що задихаються. Поговоріть з патологоанатомами і судмедекспертами. Зі співробітниками ритуальних служб», — закликає Комаровський ЗМІ.

«Перестаньте показувати політиків, які розповідають про «ми підготувалися», «місця є», «кисень є». «Покажіть — з адресами і телефонами — місця, де торговці смертю продають сертифікати вакцинації», — радить лікар.

Комаровський визнає, що серед співвітчизників набув поширення міф про чіпи в вакцинах, і люди, навіть задихаючись, продовжують розмірковувати про віддалені наслідки вакцинації.

«Це вони купують і продають сертифікати, це вони готові ризикувати життям, але не робитимуть щеплення „з принципових міркувань“. Але це ж наші люди, у нас немає інших. Покажіть їм правду», — закликає лікар.

Нагадаємо, раніше поліція пообіцяла влаштувати рейди в місцях масового скупчення людей і перевірити у них COVID-сертифікати.

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