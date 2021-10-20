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Здоров'я та медицина

Виявлено новий варіант коронавірусу — ще більш заразний, ніж «Дельта»

9:04 20 жовтня 2021
коронавірус

Виявлено новий варіант коронавірусу — AY.4.2. Він з'явився в результаті мутації штаму «Дельта». І ще більш заразний, ніж його «прабатько» — приблизно на 10−15%. Як повідомляє видання Financial Times, британські вчені підрахували, що AY.4.2. став причиною вже майже 10% нових випадків зараження в країні.

В основному вірус поширюється в Британії. Однак є повідомлення, що перший інфікований новим варіантом ковіду AY.4.2. виявлений в Ізраїлі, в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві — у 11-річної дитини, що прилетіла з Молдови.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки все ще думаєте, вакцинуватися чи ні», — Наталя Матолінець.

Фото Pixabay

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