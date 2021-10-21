Лікар Комаровський попередив, коли потрібно відмовитися від прийому вітамінів у пігулках

Педіатр Євген Комаровський, який раніше розповів, як правильно лікувати часті застуди у дітей, застеріг від частого вживання комплексних вітамінів у пігулках дорослими і дітьми.

В ефірі «Україна 24» доктор Комаровський, зокрема, зазначив, що якщо людина повноцінно і різноманітно харчується, то пігулки їй не потрібні. Так вважають у ВООЗ, роблячи виняток для вітаміну D, оскільки сонце — джерело цього вітаміну — шкідливо діє на шкіру.

Під різноманітним харчуванням мається на увазі наявність в раціоні п'яти основних груп: молочних та м'ясних продуктів, фруктів, овочів та круп.

«Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це зовсім різноманітне харчування. І ви практично не маєте потреби у якомусь конкретному вітаміні», — зазначив він.

За словами Євгена Комаровського, вітаміни — лікувально-профілактичні препарати. Якщо у людини немає симптомів авітамінозу, то вони не потрібні. Якщо ж є дефіцит харчування, тоді прийом вітамінів два рази на рік не завадить.

Раніше доктор Комаровський попереджав, що з коронавірусною інфекцією зустрінеться кожен українець, і що благополучно пережити цю «зустріч» допоможе лише вакцинація.

Фото з Pixabay.

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